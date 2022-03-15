15 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 15 Mart 2022 Salı Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıCanlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası müjdeleri sıraladı!Rus güçleri basın çalışanı dinlemiyor! Ukrayna saldırısında bu defa FOX TV kameramanı öldürüldü!TV8 canlı yayın Survivor All Star 49. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 62. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın Evlilik Hakkında Her Şey 23. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 4. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle YoutubeShow TV canlı yayın Baba 5. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Destan 15. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle YoutubeSon dakika: 15 Mart 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. ATV canlı yayın Destan 15. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

ATV canlı yayın Destan 15. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Temur'u bekleyen büyük sürpriz ne? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Destan 15. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

ATV canlı yayın Destan 15. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Destan dizisinin yeni bölümünde Dağ obasına da çeçek salgını bulaşınca, Akkız ve Batuga obada sıkışıp kalırlar. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde ATV canlı yayın Destan 15. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV canlı yayın Destan 15. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

ATV CANLI YAYIN DESTAN 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DESTAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Dağ obasına da çeçek salgını bulaşınca, Akkız ve Batuga obada sıkışıp kalırlar. Batuga, Batı Gök Kağanlığı'nı işgal edip ülkeyi ikiye bölmek isteyen Balamir'i obadan salmaz ancak Balamir'in ordusu Dağ Obası'na saldırır! Akkız Balamir'i durdurmak için ne yapacak?

ATV canlı yayın Destan 15. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Batuga ve Akkız, Kün Ata ile birlikte obayı kıran çeçek hastalığına çare aramaya başlarlar. Ölecekler mi? kalacaklar mı? Belli değilken Çolpan Han, Tılsım Bike'nin emanetlerini Batuga'ya verir. Batuga, Tılsım'ın savaş urbalarını ve kılıcını Akkız'ın taşımasını ister. Bu hareket, Akkız ile Batuga'yı iyice yakınlaştırır. Ama en yakınlaştıkları anda, obaya gelen hiç beklenmeyen biri, Akkız'ın doğru bildiği geçmişi hakkında çok şaşırtıcı bir bilgi getirir. Gerçekleri açıklamak için Alpagu Hanın önüne çıkan Temur büyük bir sürprizle karşılaşır.

DESTAN 15. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN DESTAN 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

DESTAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV canlı yayın Destan 15. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT