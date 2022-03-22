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ATV canlı yayın Destan 16. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

''Daha vereceğin hesaplar var! Seni o tahttan indirmeden durmayız!'' Gök Kağanlığı ikiye bölünüyor, Temur tarafını seçiyor. Destan 16. bölümüyle ATV ekranlarına geliyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan ATV canlı yayın Destan 16. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

ATV canlı yayın Destan 16. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Destan dizisi 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde Balamir ve Çolpan, Batı Gök Kağanlığı'nı alınca Alpagu Han savaş ilan eder. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Destan 16. bölüm full, tek parça izle |Destan son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

ATV canlı yayın Destan 16. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

ATV CANLI YAYIN DESTAN 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DESTAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Balamir ve Çolpan, Batı Gök Kağanlığı'nı alınca Alpagu Han savaş ilan eder. Alpagu Han'ın öldürdüğü bütün boy beylerinin oğulları onu terkedip Balamir'in yanında yer alınca da tek bir çaresi kalır; Tuz karşılığı Çin'den destek istemek. Batuga'nın ülke bölünürse Çin işgal eder öngörüsü gerçekleşmektedir. Akkız ve Batuga bunu engellemek için ikiye ayrılırlar ve büyük bir operasyon gerçekleştirirler. Temur tarafını seçerek Batuga'nın yanında yer alır. Akkız ve Temur, Sabarlarla ittifak yapıp Gök Kağanlığı'nın bütün tuz depolarını saldırırlar. Batuga ve Saltuk ise çiçek salgını ve tuz kıtlığından kırılan boy beylerini çiçek aşısı ve tuz vaadi ile barışa zorlamak isterler.

ATV canlı yayın Destan 16. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Manço, annesine karşılık Akkız'la evlenmek istiyor

Akkız ve Batuga'nın büyük planı, yeni devletin hanlığına oynayan Balamir'in hiç hoşuna gitmez ve Batuga'yı ortadan kaldırmayı kafasına koyar. Çin'e vereceği tuzları alarak Alpagu'yu boy beyleriyle görüşmeye zorlamak isteyen Batuga, Balamir'in elinden kurturup babası Alpagu Han'a tüm gerçekleri anlatabilecek mi? Akkız öldü bildiği anasını bulmak için Sabarların lideri Manço'nun evlilik teklifine ne cevap verecek?

DESTAN 16. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN DESTAN 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

DESTAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV canlı yayın Destan 16. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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