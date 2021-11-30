ATV'nin yeni dizisi Destan 2. bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İlk bölümüyle izleyici kendine çekmeyi başaran dizinin yeni bölümünde Gök Hanlığı Sarayı'ndaki taht savaşı kızışıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Destan 2. bölüm full, tek parça izle | Destan yeni bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir...

ATV CANLI YAYIN DESTAN 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DESTAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Destan'ın ikinci bölümünde; yıllardır aradığı fırsatı ele geçirerek Alpagu Han'dan intikamını almak isteyen Akkız, attığı oklarla Gök Hanlığı'nın hükümdarını ağır yaralar.

Alpagu Han derhal saraya götürülürken, saldırının sorumlularını bulmak için Dağ Hanlığı'na giden Saltuk, Akkız'ı rehin alır. Alpagu Han'ın ölümün kıyısında olması Gök Hanlığı Sarayı'ndaki taht savaşını kızıştırır.

Kaya Tegin ve Timur Tegin tahta kimin geçeceği konusunda çekişirken, amcaları Balamir de pusuda beklemektedir. Esir olarak saraya getirilen Akkız ise burada çocukluğundan bu yana unutamadığı Batuga ile karşılaşır.

ATV CANLI YAYIN DESTAN 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

DESTAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE