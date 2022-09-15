ATV canlı yayın Destan 28. bölüm full final, tek parça izle | Destan son bölüm final izle Youtube

ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinin final bölümünde Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Destan 28. bölüm full final, tek parça izle | Destan son bölüm final izle Youtube linklerine yer verdik...

Gül Erdoğan
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
ATV canlı yayın Destan 28. bölüm full final, tek parça izle | Destan son bölüm final izle Youtube

Yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Destan filmi 28. final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Destan 28. bölüm full final, tek parça izle | Destan son bölüm final izle Youtube linklerine yer verdik...

ATV canlı yayın Destan 28. bölüm full final, tek parça izle | Destan son bölüm final izle Youtube

ATV CANLI YAYIN DESTAN 28. BÖLÜM FULL FİNAL, TEK PARÇA İZLE | DESTAN SON BÖLÜM FİNAL İZLE YOUTUBE

Akkız ile Batuga'nın destanının son bölümünde Çin, Gök Saray'ı işgal eder ve bütün Türk Obaları'nı yakıp yıkar. En karanlık gecelerinde baba olacağını öğrenen Batuga; evladı ve halkı için güneş doğsun, gök aydınlansın diye kendini feda eder. Çin İmparatoru'nu öldürmek isterken kandaşı ve savaşçıları ile birlikte esir edilir.

Şimdi Akkız, karnında bebeği ile yalnız kalmıştır ama Akkız pes etmez. Korkularını yüreğinden atıp gücünü bir zırh gibi üstüne giyinir; ona inananlar için, ona ihtiyacı olanlar için, sevdikleri ve yurdu için gücüne güç katar, kırk kadından bir ordu kurar. Çünkü o, dağı damarında göğü karnında taşıyan Akkız'dır ve destanı son değil başlangıçtır.

ATV canlı yayın Destan 28. bölüm full final, tek parça izle | Destan son bölüm final izle Youtube

Destan'ın final bölümünde baba olacağını öğrenen Batuga'nın evladı ve halkı için kendini feda edişi, karnında bebeği ile yalnız kalan Akkız'ın sevdikleri ve yurdu için kırk kadından bir ordu kurup Çin İmparatoru'yla verdiği mücadele damga vuracak.

ATV CANLI YAYIN DESTAN 28. BÖLÜM FULL FİNAL, TEK PARÇA İZLE

DESTAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV canlı yayın Destan 28. bölüm full final, tek parça izle | Destan son bölüm final izle Youtube​​​​​​​

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kanal D canlı yayın Camdaki Kız 46. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle Youtube
Kanal D canlı yayın Camdaki Kız 46. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle Youtube
Star TV canlı yayın Duy Beni 11. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube
Star TV canlı yayın Duy Beni 11. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube
Kanal D Camdaki Kız yeni sezon ne zaman? Camdaki Kız dizisi yeni bölüm hangi gün, saat kaçta?
Kanal D Camdaki Kız yeni sezon ne zaman? Camdaki Kız dizisi yeni bölüm hangi gün, saat kaçta?
ATV Destan dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Destan final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?
ATV Destan dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Destan final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?
Kendini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı "Haramları helal kılmaya yetkim var" diyerek dine güncelleme getirdi! Söyledikleri akıl alır gibi değil!
Kendini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı "Haramları helal kılmaya yetkim var" diyerek dine güncelleme getirdi! Söyledikleri akıl alır gibi değil!
Abdurrahman Dilipak tövbenin önemine dikkat çekti: "Bağışlanacak değiliz"
Abdurrahman Dilipak tövbenin önemine dikkat çekti: "Bağışlanacak değiliz"
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
İstanbullular o saatlere dikkat! BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Bugün ve yarın elektrikler kesilecek, önleminizi alın!
İstanbullular o saatlere dikkat! BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Bugün ve yarın elektrikler kesilecek, önleminizi alın!
Son dakika! YÖK'ten flaş KPSS açıklaması! "İptal edilen KPSS YÖK incelemeleri..."
Son dakika! YÖK'ten flaş KPSS açıklaması! "İptal edilen KPSS YÖK incelemeleri..."
Sahilde 'Ejderha kafatası' buldular! Gizemini koruyan cismin ne olduğu sonradan anlaşıldı!
Sahilde 'Ejderha kafatası' buldular! Gizemini koruyan cismin ne olduğu sonradan anlaşıldı!
TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yerlerinin metrekare başı fiyatları belli oldu! İşte fiyatlar, peşinatlar ve taksit ücretleri...
TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yerlerinin metrekare başı fiyatları belli oldu! İşte fiyatlar, peşinatlar ve taksit ücretleri...
İranlı milletvekili Hedayat Khademi'den hadsiz söylemler! "Hayalperest Erdoğan'a ders vermeliyiz"
İranlı milletvekili Hedayat Khademi'den hadsiz söylemler! "Hayalperest Erdoğan'a ders vermeliyiz"