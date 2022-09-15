Yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Destan filmi 28. final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Destan 28. bölüm full final, tek parça izle | Destan son bölüm final izle Youtube linklerine yer verdik...

ATV CANLI YAYIN DESTAN 28. BÖLÜM FULL FİNAL, TEK PARÇA İZLE | DESTAN SON BÖLÜM FİNAL İZLE YOUTUBE

Akkız ile Batuga'nın destanının son bölümünde Çin, Gök Saray'ı işgal eder ve bütün Türk Obaları'nı yakıp yıkar. En karanlık gecelerinde baba olacağını öğrenen Batuga; evladı ve halkı için güneş doğsun, gök aydınlansın diye kendini feda eder. Çin İmparatoru'nu öldürmek isterken kandaşı ve savaşçıları ile birlikte esir edilir.

Şimdi Akkız, karnında bebeği ile yalnız kalmıştır ama Akkız pes etmez. Korkularını yüreğinden atıp gücünü bir zırh gibi üstüne giyinir; ona inananlar için, ona ihtiyacı olanlar için, sevdikleri ve yurdu için gücüne güç katar, kırk kadından bir ordu kurar. Çünkü o, dağı damarında göğü karnında taşıyan Akkız'dır ve destanı son değil başlangıçtır.

Destan'ın final bölümünde baba olacağını öğrenen Batuga'nın evladı ve halkı için kendini feda edişi, karnında bebeği ile yalnız kalan Akkız'ın sevdikleri ve yurdu için kırk kadından bir ordu kurup Çin İmparatoru'yla verdiği mücadele damga vuracak.

ATV CANLI YAYIN DESTAN 28. BÖLÜM FULL FİNAL, TEK PARÇA İZLE

DESTAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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