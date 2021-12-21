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ATV canlı yayın Destan 5. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisi 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akkız bulduğu ipuçlarının izine düşecek mi? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Destan 5. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

ATV canlı yayın Destan 5. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Salı günleri izleyici karşısına geçen Destan dizisi yeni bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin heyecan dolu 5. bölümünde lpagu Han'ı saraydaki odasında öldürmeye kalkışmak, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Destan 5. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

ATV CANLI YAYIN DESTAN 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DESTAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

'Destan'ın beşinci bölümünde Akkız daha küçükken pençesi olmaya and içtiği Çift Başlı Kurt'un kim olduğunu anlar. Batuga'nın önünde diz vurup bağır basarak onu Dağ'la Gök'ü bir edecek han olarak selamlar. Akkız hayatının amacını bulmakla kalmamış, Batuga'nın annesinin masum olduğuna dair bir de ipucu yakalamıştır. Batuga ile Akkız birlikte bu izin peşine düşer.

ATV canlı yayın Destan 5. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Akkız, Batuga'nın bir oyunuyla Alpagu Han'ın dikkatini çekmeyi ve onunla tanışmayı başarır ama Tılsım Hatun'un masum olduğunu kanıtlayabilmesi için mutlaka saraydan çıkıp Çolpan Han'a ulaşmalıdır. Alpagu Han'ı saraydaki odasında öldürmeye kalkışmak, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır. Üstelik tam da hayatının amacını bulmuşken.

DESTAN 5. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN DESTAN 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

DESTAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

ATV canlı yayın Destan 5. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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