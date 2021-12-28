Son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Destan 6. bölümüyle ATV ekranlarına geliyor. Bir yazgının iki yarısı olan Akkız ve Batuga, iki ayrı yola sürüklenirler. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Destan 6. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

ATV CANLI YAYIN DESTAN 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DESTAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

'Destan'ın altıncı bölümünde Akkız'ın pençe olduğunu bilen Müslüman Arap çocuğu yakalayan Balamir, Batuga ile Kırçiçek'in nişan toyunda çocuğu ortaya çıkarır ve Alpagu Han'ın direğe yanlış suçluyu astığını davetli tüm boy beylerinin öğrenmesini sağlar. Balamir'in bu hamlesi, Alpagu Han'ı tahtını, Akkız'ı ise canını kaybetmekle karşı karşıya getirir.

Alpagu tahtını sağlama almak için çok akıllıca bir hamle yapar ama Akkız, Batuga'nın Yaman'a açtırdığı gizli geçitten kaçmak zorunda kalır. Bir yazgının iki yarısı olan Akkız ve Batuga, iki ayrı yola sürüklenirler. Batuga acısını yüreğine gömüp tek başına Kaya'nın akıl oyununa karşı oyun kurarak Müslüman çocuğu kurtarmaya çalışır. Bütün Gök'ün peşinde olduğu Akkız ise Batuga dahil herkesi çok şaşırtan bir hamle yapar.

DESTAN 6. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN DESTAN 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

DESTAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE