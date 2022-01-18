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ATV canlı yayın Destan 7. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisi 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akkız'ın saraya döneceği yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Destan 7. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

ATV canlı yayın Destan 7. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin başrolü paylaştığı ATV ekranlarında salı günleri izleyici karşısına çıkan Destan dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin 7. bölümünde neler olacağını merak edenler ve Destan'ı kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Destan 7. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV CANLI YAYIN DESTAN 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DESTAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Balamir'in kan dökeceğini ve suçu Pençe'nin üzerine atacağını öğrenen Akkız, saraya döner. Alpagu Han'ın yarasını iyileştirmesi için Kün Ata'yı da yanında getirmiştir. Canına karşılık ise elinde iki koz vardır; Çolpah Hatun'un elindeki iki tutsak tegin. Oğullarını geri almak için gerekirse savaşmaya kararlı olan Alpagu Han'ın zırhını giymek isteyince fark ettiği şey, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır.

ATV canlı yayın Destan 7. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Alpagu Han'la tutsak teginler için fidye pazarlığı yapan Çolpan Han, Dağ ile Gök'ün ilişkilerinin yeni bir döneme girmesini sağlar ama anlaşma şartları, Temur'u da Günseli'yi de kahreder. Temur gemileri yakmaya kalkar. Günseli'nin hiç umulmadık birinden aldığı yardım teklifi ise Gök Hanlığı'nın başını çok büyük belaya sokar.

ATV canlı yayın Destan 7. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Akkız ile Batuga çok sarsıcı şeyler öğrendikleri bu süreçte birbirlerine iyice kenetlenir. Batuga bir yandan Akkız'ın canını kurtarmaya çalışırken bir yandan Akkız'la birlikte Balamir'i suçüstü yakalamak için bir plan yapar. Ancak Balamir bu sefer büyük oynamıştır ve herkesin hayatını değiştirecek planı mükemmel bir şekilde işlemektedir.

DESTAN 7. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN DESTAN 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

DESTAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

ATV canlı yayın Destan 7. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Emine Özfalcı
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