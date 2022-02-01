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ATV Canlı Yayın Destan 9. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisi 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu bölümde Batuga sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıyadır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV Canlı Yayın Destan 9. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

ATV Canlı Yayın Destan 9. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Salı akşamlarına damga vuran dizilerden olan Destan 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde Batuga sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıyadır. İki hanın düşmanlığıyla ve Kırçiçek'in tehdidiyle iyice sıkışan Akkız ve Batuga'nın ölüm karşısında bir çare bulmak için sadece bir günleri vardır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV Canlı Yayın Destan 9. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik....

ATV Canlı Yayın Destan 9. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

ATV CANLI YAYIN DESTAN 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DESTAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE.

Akkız sayesinde tahtını geri kazanan Alpagu Han, aynı gün Akkız'ın Pençe olduğunu anlar. Bu gerçek, Alpagu'yu çılgına çevirir. Batuga'nın Kırçiçek'le evlenmeyi kabul etmesiyle sarsılan Akkız, Alpagu Han'ın amansız öfkesiyle karşılaşır ve planlarını engellediği Çolpan Han tarafından da Dağ'dan sürülür.

Batuga ise sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıyadır. İki hanın düşmanlığıyla ve Kırçiçek'in tehdidiyle iyice sıkışan Akkız ve Batuga'nın ölüm karşısında bir çare bulmak için sadece bir günleri vardır. İkisi birbirlerine kenetlenirler ve o çareyi aramaya giderler. Geleceklerine çare aradıkları yerde, önlerine geçmişin düşmanları çıkacaktır! Hem de hiç beklemedikleri düşmanlar!

ATV Canlı Yayın Destan 9. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle​​​​​​​

ATV CANLI YAYIN DESTAN 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

DESTAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE.

ATV Canlı Yayın Destan 9. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Bölge Gündem Editör Ekibi
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