ATV canlı yayın Esra Erol izle 2021 bugün | Esra Erol'da canlı yayın izle YOUTUBE 10 Eylül 2021 Cuma

ATV'nin sevilen programları arasında yer alan Esra Erol'da hafta içi her gün ekranlarda yer alıyor. Çözüme kavuşmayı bekleyen olayları enine boyuna konuşularak çözüme kavuşturulduğu program Esra Erol'da seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 2021-2022 sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın canlı ve tekrar yayınlarını izlemek isteyenler Esra Erol bugünkü bölüm izle| Esra Erol'da canlı izle Youtube 10 Eylül 2021 Cuma başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

ATV ESRA EROL'DA CANLI İZLE 10 EYLÜL 2021 CUMA

ESRA EROL'DA SON BÖLÜM (DÜN) 9 EYLÜL 2021 FULL İZLE

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra Erol, Vedat Türkoğlu'nun, programımıza İzmir'den geldiğini ve eşi Tuğçe Türkoğlu tarafından terk edildiğini söyledi. Vedat Bey ağlayarak 2 çocuğu olduğunu, eşinin 24 Ağustos'ta annesinin evine gittiğini ve oradan kaçtığını dile getirdi. Eşinin ailesinin aradığını ve seninle özel bir şey konuşmam gerekiyor dediğini anlatan Vedat Bey, kayınbabasının "Tuğçe gitti" dediğini, kayınvalidesinin de "Çocuklara sen bakar mısın" dediğini, bunun üzerine çocuklarını aldığını dile getirdi. Vedat Bey, bu görüntüleri eşi kaçtıktan sonra gördüğünü, zaten 2 ay önce eşinin telefonunda mesajlaşmaları gördüğünü söyledi. Esra Erol, Tuğçe Hanım'ın bulunduğunu açıkladı. Tuğçe Hanım, Vedat Bey ile konuşmak istemediğini zira eşinin kendi hayatını mahvettiğini, 18 yaşında eşine kaçarak gittiğini dile getirdi. Tuğçe Hanım, hayattan beklentinin bir an önce eşinden boşanmak olduğunu, çocuklarının da eşine verilmesini istemediğini, çocuklar eğer eşine verilirse çocukların can güvenliğinin olmayacağını söyledi. Vedat Bey, kayınvalidesinin arayarak gel bu çocukları al ya da yurda vereceğim dediğini, çocukları yanına aldığını dile getirince Tuğçe Hanım, kayınbabasının dört evlilik yaptığını, iyi bir aile olmadıklarını iddia etti. Tuğçe Hanım, eşinin az önce anlattığı "Eşim çocuğa vurunca annemle kavga etti" olayı için açıklama yaparak çocuğunun eline hafifçe vurduğunu, ispat istediğini zira çocuklarını dönmediğini savundu. Sosyal medyayı aktif kullandığından söz eden Tuğçe Hanım, eşi görsün de kendisini bir an önce boşasın diye paylaştığını öne sürdü. Tuğçe Hanım televizyona çıkmayacağını ama eğer boşanacaksa arkada durabileceğini dile getirdi. "Esra Erol'da" hafta içi her gün atv'de!