ATV canlı yayın Gül Masalı 11. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube

ATV ekranlarında pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Gül Masalı dizisinin 11. bölümünde Toprak'ın gidişine engel olamayan Gonca yıkılmıştır. Diziyi izlemek isteyenler haberimizde bulunan ATV canlı yayın Gül Masalı 11. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

Gül Erdoğan
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ATV canlı yayın Gül Masalı 11. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube

ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı 11. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde Sırrı ortaya çıksa da artık ifade veremeyecek olması Gonca'yı daha da üzer. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan ATV canlı yayın Gül Masalı 11. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

ATV canlı yayın Gül Masalı 11. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube

ATV CANLI YAYIN GÜL MASALI 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÜL MASALI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Toprak'ın gidişine engel olamayan Gonca yıkılmıştır. Sırrı ortaya çıksa da artık ifade veremeyecek olması Gonca'yı daha da üzer. Rıfat'ın sinsice planı işe yaramış ve Gonca'nın eli kolu bağlanmıştır. Bu olanlar Fuat'ın Rıfat'a olan nefretini daha da büyütür.

Aklı hâlâ Sırrı ve Gonca'da olan Toprak ise olan bitenden habersiz İtalya uçağının kalkmasını beklemektedir. Toprak'la yakınlaşmak için fırsat kollayan Ece, onun Gonca'yla bağını tamamen koparmaya kararlıdır. Atabeylere karşı yeni cepheler açan Fuat'a göre savaşı kazanabilmek için Toprak'ın geri dönmesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilecek tek kişi de Gonca'dır. Zor durumda kalan Gonca kritik bir karar verir ancak bu karar Tahir'in hiç hoşuna gitmeyecektir.

ATV canlı yayın Gül Masalı 11. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube

Evden ayrılan Arzu ise Arda'ya sığınır. Ancak ailesinden öyle kolay kaçamayacağını anlaması fazla uzun sürmeyecektir. Ailesinin aldığı darbelere Rıfat nasıl bir karşılık verecektir? Toprak ve Gonca sevdiklerini Rıfat'ın hışmından koruyabilecek midir?

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ATV canlı yayın Gül Masalı 11. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube​​​​​​​

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