ATV canlı yayın Gül Masalı 12. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube

ATV ekranlarında pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Gül Masalı dizisinin 12. bölümünde Toprak ve Gonca'nın evlilik kararı Atabey Konağı'nda deprem etkisi yaratır. Diziyi izlemek isteyenler haberimizde bulunan ATV canlı yayın Gül Masalı 12. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

Gül Erdoğan
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ATV canlı yayın Gül Masalı 12. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube

ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde Canan'ın öfkesi giderek büyürken tüm hıncını Halil'den çıkarmaya ve olanlardan ötürü onu suçlamaya başlar. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan ATV canlı yayın Gül Masalı 12. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

ATV canlı yayın Gül Masalı 12. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube

ATV CANLI YAYIN GÜL MASALI 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÜL MASALI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Toprak ve Gonca'nın evlilik kararı Atabey Konağı'nda deprem etkisi yaratır. Canan'ın öfkesi giderek büyürken tüm hıncını Halil'den çıkarmaya ve olanlardan ötürü onu suçlamaya başlar. Kızının verdiği tepkiler Rıfat'ın endişesini artıracak boyutlara ulaşır.

Toprak ve Gonca içinse henüz en zor olan aşamaya geçilmemiştir. Gonca bu kararı babasına nasıl anlatacağını kara kara düşünmektedir. Nitekim korktuğu başına gelir. Haberi alan Tahir'in tepkisi Atabeylerinkinden katbekat büyük olur. Artık bu evliliğe engel olmaktan başka hiçbir şey yoktur Tahir'in aklında. Son kozlarını kullanmaya başlayan Ece de sinsi planlar peşindedir ve bunlara Arda'yı da dahil eder.

ATV canlı yayın Gül Masalı 12. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube

Bu arada Fuat da boş durmuyor ve Rıfat'ı her geçen gün daha da köşeye kıstırıyordur. Üst üste gelen olaylar sonrası Canan'la Rıfat'ın baskılarından iyice bunalan Halil ise hiç beklenmedik birinden yardım ister. Canan, Halil'in kendinden uzaklaşmasına izin verecek midir? Rıfat'ın, Canan'la ilgili korkuları gerçekleşecek ve geçmiş bir kez daha tekerrür edecek midir? Ece'nin arka arkaya kurduğu planlar Gonca'yla Toprak'ın arasına kara kedi sokmaya yetecek midir?

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ATV canlı yayın Gül Masalı 12. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube​​​​​​​

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