ATV canlı yayın Gül Masalı 13. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube

ATV ekranlarında pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Gül Masalı dizisinin 12. bölümünde Toprak ve Gonca'nın evlilik kararı Atabey Konağı'nda deprem etkisi yaratır. Diziyi izlemek isteyenler haberimizde bulunan ATV canlı yayın Gül Masalı 13. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

Gül Erdoğan
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ATV canlı yayın Gül Masalı 13. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube

ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde Canan'ın öfkesi giderek büyürken tüm hıncını Halil'den çıkarmaya ve olanlardan ötürü onu suçlamaya başlar. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan ATV canlı yayın Gül Masalı 13. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

ATV canlı yayın Gül Masalı 13. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube

ATV CANLI YAYIN GÜL MASALI 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÜL MASALI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ece'nin sürekli olarak hayatlarının içinde olması Gonca'nın sabrını taşırmıştır. Bu şekilde devam edemeyeceklerine kanaat getirir ve olanlardan Toprak'ı sorumlu tutarak ipleri tamamen koparır. Gonca'nın ayrılık kararı karşısında şoka giren Toprak ise böylesi bir tepkiyi hiç hak etmediğini düşünmektedir. Onun da bir tahammül eşiği vardır ve bu eşik en yakınındaki insanlar tarafından defalarca aşılmıştır. Artık onların karşısına bambaşka bir Toprak olarak çıkmak ve iyi bir ders vermek dışında hiçbir şey yoktur aklında… Bu dersten sadece Gonca değil ailesi ve Ece de nasibini alacaktır. Bu arada Tahir'in kaza geçirmesi Gonca'nın aldığı kararı daha da perçinlemiş, kendisini tamamen işine ve hedeflerine kilitlemiştir. Fuat, Ece hakkında bildiklerini anlatarak Toprak'ı uyarır. Buna rağmen Ece, Toprak'tan hiç beklemediği bir telefon alır. Uçurumun eşiğine gelen Canan ve Halil içinse yeni bir sayfa açılmak üzeredir. Kızıyla damadı arasında yaşanan bu gelişmeye Rıfat nasıl tepki verecektir? Ece'yle hesabını kapatmayan Fuat, ona nasıl bir oyun hazırlamaktadır? Tahir ve Zühre'nin yakınlaşması hem Gonca'nın hem de Toprak'ın hayatını nasıl derinden etkileyecektir?

ATV canlı yayın Gül Masalı 13. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube

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ATV canlı yayın Gül Masalı 13. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube​​​​​​​

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