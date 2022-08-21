ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde Halil sorgu sırasında soğuk terler dökerken Canan da hastaneye kaldırılır. Annesinin başından bir an olsun ayrılmayan Toprak, Gonca ve ailesi arasında kalmanın derin ıstırabını çekiyordur. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan ATV canlı yayın Gül Masalı 9. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

ATV CANLI YAYIN GÜL MASALI 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÜL MASALI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Atabeylerin ağır ithamlarını hazmedemeyen Gonca, Toprak'tan uzak durmaya karar vermiştir. Halil sorgu sırasında soğuk terler dökerken Canan da hastaneye kaldırılır. Annesinin başından bir an olsun ayrılmayan Toprak, Gonca ve ailesi arasında kalmanın derin ıstırabını çekiyordur. Halil'in kısa sürede serbest kalacağını düşünen Rıfat ise yanıldığını anlamıştır. Çünkü bu işin arkasında da Adnan Fuat vardır ve belli ki durmaya niyeti yoktur. Rıfat, Fuat'ın sonraki hamlesini önlemek için harekete geçer.

Bu arada su sorununu çözmek için çareler arayan Tahir'in imdadına Fuat yetişir ve ona büyük bir sulama sistemi kurmak için yardım teklif eder. Sırrı geçmişe gömdüğü acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bundan sonra atacağı adım ise herkesin hayatını derinden etkileyecektir. Toprak'tan uzak kalmanın acısıyla kavrulan Gonca aşkına yeniden dört elle sarılabilecek midir? Büyük bir cendereye giren Toprak, ailesini mi Gonca'yı mı tercih edecektir? Fuat, Rıfat'ın beklenmedik atağına nasıl bir karşılık verecektir?

ATV CANLI YAYIN GÜL MASALI 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GÜL MASALI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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