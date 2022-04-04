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ATV canlı yayın Hakim 1. bölüm full, tek parça izle | Hakim ilk bölüm izle Youtube

Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla Hakim ilk bölümüyle bu akşam ATV izleyicisinin karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz ATV canlı yayın Hakim 1. bölüm full, tek parça izle | Hakim ilk bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

ATV canlı yayın Hakim 1. bölüm full, tek parça izle | Hakim ilk bölüm izle Youtube

Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı Hakim dizisinin ilk bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Hakim 1. bölüm full, tek parça izle | Hakim ilk bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV canlı yayın Hakim 1. bölüm full, tek parça izle | Hakim ilk bölüm izle Youtube

ATV CANLI YAYIN HAKİM 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | HAKİM İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır. Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır.

ATV canlı yayın Hakim 1. bölüm full, tek parça izle | Hakim ilk bölüm izle Youtube

Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur. Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler. Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…

HAKİM 1. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN HAKİM 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

HAKİM İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV canlı yayın Hakim 1. bölüm full, tek parça izle | Hakim ilk bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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