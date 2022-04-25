Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı Hakim dizisi yeni bölümüyle 25 Nisan Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Gülbahar, Cevdet'i sıkıştırmaktadır. Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalır. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Diziyi kaçırmak istemeyenler haberimizde bulunan ATV canlı yayın Hakim 4. bölüm full, tek parça izle | Hakim son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

ATV CANLI YAYIN HAKİM 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | HAKİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ömer Arif, taksicinin ölümüyle şantajdan kurtulmuştur. Fakat önünde daha büyük sıkıntılar vardır. Azem ensesindedir. Yasemin de onun peşinde…

Gülbahar, Cevdet'i sıkıştırmaktadır. Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalır. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Bunun üzerine Gülbahar, anlaşmayı fes etme kararı alır. Tüm bildiklerini anlatmak üzere Azem'e gider.

Deniz'le arası açılan Ozan ise vicdanının sesini daha fazla bastıramaz. Yaşananlara son vermek isteyen Ozan harekete geçer.

HAKİM 4. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN HAKİM 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

HAKİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE