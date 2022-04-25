ATV canlı yayın Hakim 4. bölüm full, tek parça izle | Hakim son bölüm izle Youtube
İlk üç bölümüyle izleyiciye kendini sevdiren Hakim dizisi 4. bölümüyle ATV ekranlarına geliyor. Bu bölümde Ömer Arif, taksicinin ölümüyle şantajdan kurtuluyor. Fakat Azem peşinde! Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Hakim 4. bölüm full, tek parça izle | Hakim son bölüm izle Youtube linklerine haberimizde yer verdik...
Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı Hakim dizisi yeni bölümüyle 25 Nisan Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Gülbahar, Cevdet'i sıkıştırmaktadır. Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalır. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Diziyi kaçırmak istemeyenler haberimizde bulunan ATV canlı yayın Hakim 4. bölüm full, tek parça izle | Hakim son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...
ATV CANLI YAYIN HAKİM 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | HAKİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE
Ömer Arif, taksicinin ölümüyle şantajdan kurtulmuştur. Fakat önünde daha büyük sıkıntılar vardır. Azem ensesindedir. Yasemin de onun peşinde…
Gülbahar, Cevdet'i sıkıştırmaktadır. Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalır. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Bunun üzerine Gülbahar, anlaşmayı fes etme kararı alır. Tüm bildiklerini anlatmak üzere Azem'e gider.
Deniz'le arası açılan Ozan ise vicdanının sesini daha fazla bastıramaz. Yaşananlara son vermek isteyen Ozan harekete geçer.
ATV CANLI YAYIN HAKİM 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE