Hukuk fakültesinden mezun olan arkadaşların hikayesini anlatan ATV'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz’ün yazdığı diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın İçimizdeki Ateş 1. bölüm full, tek parça izle | İçimizdeki Ateş ilk bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

ATV CANLI YAYIN İÇİMİZDEKİ ATEŞ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | İÇİMİZDEKİ ATEŞ İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Hukuk fakültesinden mezun olmuş Mert, Bahar, Ege ve Hale, adaletin temsilcileri olmak istedikleri bu yolda son adımlarını atıp avukatlık ruhsatı almak için staja başlayacaktır. Bu dört genç için bu yolda gidilmesi gereken tek yer kıdemli avukatlar Doğan ve Tülin'in birlikte kurdukları Yener & Tan Hukuk ofisidir.

En iyi olmak için en iyilerle çalışmak ilk hedef olsa da bu hiç de kolay olmaz. Doğan Yener'le çalışabilmek için onun zorlu sınavından geçip birçok rakibi geride bırakmaları gerekmektedir. Hale'nin özgüveni, Ege'nin pratik zekâsı, Mert'in içgüdüleri, Bahar'ın girişkenliği bu sınavı geçmelerine yetecek midir?

İÇİMİZDEKİ ATEŞ 1. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN İÇİMİZDEKİ ATEŞ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

İÇİMİZDEKİ ATEŞ İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE