ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da başlayan sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Faili meçhul ölümler, açıklığa kavuşturulamayan olayların masaya yatırıldığı programda dün Leyla Aydemir cinayeti masaya yatırılmıştı. Bu kapsamda programın bugünkü bölümünde yaşanacakları izlemek isteyenler için ATV canlı yayın izle Müge Anlı 26 Kasım 2021 Cuma |Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü yayın full, tek parça izle YouTube haberimizde...

ATV CANLI YAYIN İZLE MÜGE ANLI 26 KASIM 2021 CUMA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ YAYIN FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

ATV'de ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 25 Kasım 2021 Perşembe günü yayınlanan bölümünde yaşananlar şöyle:

"Şiddet mağduru kadın sayısı her yıl artıyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele günü...Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili beraat kararına itiraz. Müge Anlı, yeniden yargılanan ve beraat eden kişiler için itiraz edildiğini, ailenin avukatının yeniden yargılama talep ettiğini ve Leyla'nın o denli uzağa gidemeyeceğini vurguladığını aktardı. Leyla'nın davasında 7 sanıktan sadece Leyla'nın amcasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, delil yetersizliği nedeni ile tahliye edildiğini, 7 sanıktan kimsenin ceza almadığı, Leyla'nın avukatının buna itiraz ettiği belirtildi. Ailenin avukatının, Leyla'nın o kadar uzağa gidemeyeceğini dile getirip 12 gün Leyla'nın aç susuz bırakıldığını söylediği aktarıldı. Leyla'nın avukatı konuştu. Erdoğan Bey, bölge mahkemesinin itiraz etmesine şaşırdıklarını, şimdi de başka çelişkinin ortaya çıktığını, yerel mahkemenin üst mahkemeye itiraz ettiğini, usul açısından da sıkıntı olduğunu vurguladı. 17 yaş büyük sevgilisinin iki evini sattı. Cüneyt Demiral canlı yayında... Cüneyt Bey, Safiye Hanım'ın özel numaradan kendisini aradığını dile getirince Safiye Hanım asla ben eşimle mutsuzum, benimle görüş diye mesaj falan atmadığını savundu. Safiye Hanım, Cüneyt Bey'in kendi evini satana kadar yanında olduğunu, sonra gittiğini söyledi. Cüneyt Bey, Safiye Hanım'ın iş yerinde başkaları ile mesajlaştığını iddia etti."

ATV CANLI YAYIN İZLE MÜGE ANLI 26 KASIM 2021 CUMA

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ YAYIN FULL, TEK PARÇA İZLE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ YAYIN FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE