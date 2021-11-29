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ATV canlı yayın Kalp Yarası 22. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle

ATV ekranlarında pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Kalp Yarası dizisinde Ayşe, dedesi Şahin'le yüzleşmek zorunda kalacak. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Kalp Yarası 22. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

ATV canlı yayın Kalp Yarası 22. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle

Sancakzadelere karşı güçlerini birleştiren Hande ve Yaman, intikamları uğruna yeni bir yola girerler. ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 22. bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Heyecan dolu yen, bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Kalp Yarası 22. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle linklerine haberimizde yer verdik...

ATV canlı yayın Kalp Yarası 22. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle

ATV CANLI YAYIN KALP YARASI 22. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KALP YARASI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Ayşe, yaşadığı felaketlerin sorumlusu olarak gördüğü Hande'ye karşı yaptığı tehlikeli hamlenin sonucunda dedesi Şahin'le yüzleşmek zorunda kalır. Sancakzadelere karşı güçlerini birleştiren Hande ve Yaman, intikamları uğruna yeni bir yola girerler.

Diğer tarafta Azade'nin tuzağına düşen Adnan ise reddedemeyeceği bir teklifle Yaman'ın kapısını çalar.
Ferit ilişkilerini toparlamaya çalışsa da Ayşe tüm geçmişi ve geleceğiyle yüzleşmek zorunda kalınca bir karar aşamasına gelir. Ayşe'nin vereceği karar, Ferit ve Ayşe ilişkisini yeni bir dönemece sokar.

ATV CANLI YAYIN KALP YARASI 22. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KALP YARASI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

ATV canlı yayın Kalp Yarası 22. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle

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