Ekranların sevilen dizilerinden olan Kalp Yarası 23.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ferit bu bölümde Ayşe'yle birlikte olabilme ihtimalinin güçlendiğini anlar. Diziyi kaçırmak istemeyenler ve internetten izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Kalp Yarası 23. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV CANLI YAYIN KALP YARASI 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE

Annesinin hatıralarıyla teselli bulmaya çalışan Ayşe, Ferit'ten hiç beklemediği bir davranışla karşılaşır.

Bu sürpriz Ayşe'nin Ferit'e olan duygularını ortaya çıkarırken, Ferit Ayşe'yle birlikte olabilme ihtimalinin güçlendiğini anlar.

Sinan, Ferit ve Azade'nin konakta Adnan'ı yok sayması Adnan'ın ailesine karşı harekete geçmesi için bardağı taşıran son damla olur.

Adnan'ın bu hamlesi Yaman'ın elini güçlendirirken kendisini geri dönüşü olmayacak bir yola sokar.

Elif'in bir an önce iyileşmesi için Ayşe'ye yaklaşan Şahin'in karşısına hiç beklemediği bir isim çıkar.

Ferit ve Mirza arasında sular bir türlü durulmazken Ayşe aldığı kararı tekrar sorgulamaya başlar.

ATV CANLI YAYIN KALP YARASI 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KALP YARASI 23. BÖLÜM CANLI İZLE

KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE