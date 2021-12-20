Pazartesi günleri ATV seyircisi karşısına çıkan Kalp Yarası dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Dizinin yeni bölümünde Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanmaktadır. Diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Kalp Yarası 25. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV CANLI YAYIN KALP YARASI 25. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KALP YARASI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanmaktadır. Fakat Şahin'in Ayşe'nin gitmesine izin vermeye niyeti yoktur. Şahin, Ayşe'yi en zayıf yerinden vurmaya karar verir ve planını devreye sokar.

Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeği Azade'yi sarsarken, bulunduğu delikten kurtulmaya çalışan Hande herkese büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Bu sürpriz Hande'nin hayatını değiştirirken Betül'ü de yeni kararlar almaya zorlayacaktır.

KALP YARASI 25. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN KALP YARASI 25. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KALP YARASI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE