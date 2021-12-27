ATV canlı yayın Kalp Yarası 26. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm Youtube izle

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ATV CANLI YAYIN KALP YARASI 26. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KALP YARASI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır.Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir. Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar.

Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar. Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!

KALP YARASI 26. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN KALP YARASI 26. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KALP YARASI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE