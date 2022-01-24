Ferit, cinayetin izini sürüyor! ATV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan Kalp Yarası dizisinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz ATV canlı yayın Kalp Yarası 28. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

ATV CANLI YAYIN KALP YARASI 28. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KALP YARASI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Babasının öldürüldüğünü düşünen Ferit cinayetin izini sürmeye başlar. Tüm işaretler Yaman'ı göstermektedir. Başka bir yüzleşmenin eşiğinde olan Ayşe ise ailem dediği dedesiyle karşı karşıya gelir. Azade'nin konakta ve holdingte gücünü kaybetme korkusu yaşaması, onu yeni hamleler yapmaya zorlar.

Hande ve Yaman'ın Sancakzade Konağı'nı ele geçirmesiyle konakta ipler iyice gerilir. Kızının Sancakzade Konağı'na yerleştiğini duyan Hüseyin bu durumu fırsata çevirirken Zümrüt'le karşı karşıya gelir. Hiç beklemediği bir anısıyla yüzleşen Vedia bir türlü kendini toparlayamazken bu yüzleşme Sancakzade Konağı'nda yaşanacak depremlerin habercisidir.

KALP YARASI 28. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN KALP YARASI 28. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KALP YARASI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE