Başrollerine Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı ATV'nin Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kalp Yarası 29. bölümüyle ekrana gelecek. 32. bölümüyle ekrana veda edecek olan dizide heyecan her bölüm artarken Ferit, babasının ölümünü araştırmaktadır. Ferit'in annesi 'Azade Sancakzade" polis tarafından sorgulanırken neler olacağı ise merak ediliyor. Diziyi izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Kalp Yarası 29.bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle YouTube haberimizde...

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Ferit babasının katilini bulmaya çalışırken Ayşe, Sancakzade Konağı'nı yerinden oynatacak bir itirafta bulunur. Konakta kontrolü sağlamaya çalışan Ferit, ağabeyini karşısına almaktan çekinmez. Sessiz telefonlar alan Vedia gizemli davranırken, onu rahatsız eden sır Yaman'ı paramparça eder.

Herkesin önce kendisiyle sonra da geçmişiyle yüzleştiği konakta gerçekler su yüzüne çıkacak mı?

ATV CANLI YAYIN KALP YARASI 29.BÖLÜM İZLE

KALP YARASI 29.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

KALP YARASI DİZİSİ

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.