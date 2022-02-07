Ekranların sevilen dizisi Kalp Yarası 30. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin bu bölümünde Ferit ve Yaman cephesi bir kez daha karşı karşıya gelecek. Kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Kalp Yarası 30. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV CANLI YAYIN KALP YARASI 30. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KALP YARASI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Feraye ve Pınar'ın gelişiyle Sancakzade Konağı'nda işler iyice rayından çıkar. Ferit ve Yaman cephesi bir kez daha karşı karşıya gelir. Ayşe konakta suların durulması için büyük bir uğraş verir.

Yaman annesiyle karşılaşmanın şaşkınlığını üzerinden atamamışken bu durum Hande'yle gerginliğe neden olur.

Mirza'nın yaptığı teklif ise Ayşe, Vedia ve Betül'ü bir araya getirir. Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, cinayeti çözecek kilit delillere ulaşır. Ancak bu deliller Ayşe'nin başını belaya sokar.

KALP YARASI 30. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN KALP YARASI 30. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KALP YARASI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE