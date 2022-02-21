Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban’ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı Kalp Yarası dizisi bu akşam ekrana gelecek olan 32. bölümüyle final yapıyor. Diziyi ilk bölümden itibaren kaçırmadan izleyen hayranları son bölümünde neler olacağını merak ediyor. Biz de diziyi internetten izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Kalp Yarası 32. bölüm final full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. Keyifli seyirler...

ATV CANLI YAYIN KALP YARASI 32. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE | KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Yaman; Ferit, Sinan ve Ayşe'nin ellerinde yaşam mücadelesi verir. Kocasını vuran Hande'nin içindeki intikam ateşi iyice alevlenir. Son hamlesini yapmadan durmayacaktır.

Hatırladıklarıyla tanık oldukları arasında kalan Ayşe ise katilin Feraye olduğunu söyler. Aşkları için sınandıkları her savaştan kalp yarasıyla kurtulan Ayşe ve Ferit hak ettikleri mutluluğa ulaşabilecek mi?

KALP YARASI 32. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN KALP YARASI 32. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE

KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE