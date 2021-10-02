Anne ve babasını kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan dört kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde gelişen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi yayınlandığı günlerde izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni sezonda da büyük beklentilerle başlayan ve reytingleri alt üst eden dizi 22.bölümüyle ekranlara gelecek. Cemile'nin ablasından paraları almak için giden Oğulcan, Şengül ve Ömer'in uğradıkları silahlı saldırının ardından akıbetleri merak konusu olurken, Doruk ise bir anlık dikkatsizliği sonucu kaza yaptı. Ayrıca Akif'in ortaya çıkan yeni oğlu ortalığı ciddi anlamda karıştıracak gibi duruyor. Bu kapsamda heyecan dolu bölümü izlemek isteyenler internet arama motorlarında ATV canlı yayın Kardeşlerim 22. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle başlıklarını araştırıyorlar.

ATV CANLI YAYIN KARDEŞLERİM 22. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE

Kardeşlerim dizisinin 22.bölümünde, paranın peşine düştükleri sırada korkunç bir saldırıya maruz kalan Şengüller hastaneye kaldırılır. Haberi duyan herkes perişan bir halde soluğu hastanede alır. Yoğun bakımda hayati tehlikesi devam eden Oğulcan için tüm Eren ailesi gözyaşı dökerken, Kaan'ın gelişi okulda büyük yankı uyandırır. Tüm bu karmaşanın üzerine denk gelen Süsen'in doğum günü partisi, birçok hesaplaşmaya tanık olacaktır.

ATV CANLI YAYIN KARDEŞLERİM 22. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KARDEŞLERİM 22.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE

KARDEŞLERİM DİZİSİ KADROSU

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)