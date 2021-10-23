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ATV canlı yayın Kardeşlerim 25. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTube

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 25. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Doruk Atakul ile babası Akif Atakul arasında yaşanan tartışma sonrası yeni olaylar yaşanacak. Dizinin heyecanını kaçırmamak isteyenler için ATV canlı yayın Kardeşlerim 25. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV canlı yayın Kardeşlerim 25. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTube

Anne ve babasını kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan dört kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde gelişen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi yayınlandığı günlerde izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni sezonda da büyük beklentilerle başlayan ve reytingleri alt üst eden dizi 25.bölümüyle ekranlara gelecek. Babası Akif'in Kaan'ın babası olduğunu öğrenen ve evi terk eden Doruk'un soluğu Asiye ve ailesinin yanında alacağı bu heyecan dolu yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler  haberimizde vermiş olduğumuz ATV Kardeşlerim 25. bölüm canlı izle | Kardeşlerim  25. bölüm full, tek parça izle YouTube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

ATV CANLI YAYIN KARDEŞLERİM 25. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kardeşlerim 25. bölümde Doruk Atakul ile babası Akif Atakul arasında yaşananlar dikkat çekti. Babası hakkında öğrendiği gerçeklerden sonra evi terk eden Doruk, soluğu Asiye ve ailesinin yanında aldı.

Doruk, Kaan'ın gerçek kimliğini öğrendikten sonra evi terk etti. Babasıyla arası bozulan Doruk, gitarını sırtına alarak Eren Ailesi'nin yanına gitti. Doruk'un yaşadığı yeni mahalle Harika'nın şakalarını da beraberinde getirdi.

ATV Kardeşlerim 25. bölüm canlı izle | Kardeşlerim 25. bölüm full, tek parça izle

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanındaki keyifli anlardan bir tanesi ise Orhan'ın doğum günü kutlaması oldu. Yaşadıklarının ardından uzun süre tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve sonunda koltuk değnekleriyle ayaklanan Orhan Eren için yapılan sürpriz doğum günü partisi ailenin yüzünü güldürdü.

Akif Atakul'un planlarıysa her zaman olduğu gibi devam etti. Oğlu Doruk'un eve dönmemesi üzerine oldukça sinirlenen Akif'in yeni planı oldukça yıkıcı oldu. Fragmanların ardından, "Kardeşlerim'de şimdi ne olacak?" sorusunun cevabı büyük merak konusu haline geldi.

ATV CANLI YAYIN KARDEŞLERİM 25. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE |

KARDEŞLERİM 25. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV Kardeşlerim 25. bölüm canlı izle | Kardeşlerim 25. bölüm full, tek parça izleATV Kardeşlerim 25. bölüm canlı izle | Kardeşlerim 25. bölüm full, tek parça izle

 

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