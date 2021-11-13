Anne ve babasını kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan dört kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde gelişen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi yayınlandığı günlerde izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni sezonda da büyük beklentilerle başlayan ve reytingleri alt üst eden dizi 28. bölümüyle ekrana geliyor. Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına dönüyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Kardeşlerim 28. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV CANLI YAYIN KARDEŞLERİM 28. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KARDEŞLERİM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döner. Kostüm balosunda yaşananlar çocukların okuldaki yeni gündemini oluştururken, Akif Nebahat'i sakinleştirmenin yollarını aramaktadır. Aybike ve Şengül cephesinde, Berk'le ilişkilerini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanırken, Kadir ve Emel de beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar. Babasından umduğu desteği alamayan Kaan'ın eline Akif'e darbe vurabilecek çok büyük bir fırsat geçer.

ATV CANLI YAYIN KARDEŞLERİM 28. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KARDEŞLERİM 28. BÖLÜM CANLI İZLE

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE