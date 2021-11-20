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ATV canlı yayın Kardeşlerim 29. bölüm full, tek parça izle YouTube | Kardeşlerim son bölüm izle

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kardeşlerim'in 29.bölümünde babasını öldüren kişinin Akif olduğunu öğrenen Kadir hesap soracaktır. Ancak başına gelen trafik kazası her şeyi değiştirecektir. Bu kapsamda dizinin bölümünü izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Kardeşlerim 29. bölüm full, tek parça izle YouTube | Kardeşlerim son bölüm izle haberimizde...

ATV canlı yayın Kardeşlerim 29. bölüm full, tek parça izle YouTube | Kardeşlerim son bölüm izle

Anne ve babasını kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan dört kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde gelişen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi yayınlandığı günlerde izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İkinci sezonuyla ekrana gelen ve reytingleri alt üst eden dizi 29.bölümüyle ekranlara gelecek. Geçtiğimiz bölümlere göre ekran başında izleyenleri ağlatacak olan dizinin 29.bölümünde Kadir'in geçireceği kaza her şeyi değiştirecektir. Bu kapsamda dizinin bölümünü izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Kardeşlerim 29. bölüm full, tek parça izle YouTube | Kardeşlerim son bölüm izle haberimizde... 

ATV canlı yayın Kardeşlerim 29. bölüm full, tek parça izle YouTube | Kardeşlerim son bölüm izle

ATV CANLI YAYIN KARDEŞLERİM 29. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE | KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE

ATV'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'in 29.bölümünde yaşanacak olayların özeti şöyle: 

"Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur. Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur. Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır. Hastanede canıyla cebelleşen Kadir'den gelen haber her şeyi alt üst edecektir. "

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ATV canlı yayın Kardeşlerim 29. bölüm full, tek parça izle YouTube | Kardeşlerim son bölüm izle ATV canlı yayın Kardeşlerim 29. bölüm full, tek parça izle YouTube | Kardeşlerim son bölüm izle

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Tayfun Altuntaş
Editör
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