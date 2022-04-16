Cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim dizisinin 48. bölümü merakla bekleniyor. Bu bölümde Liselerarası Dans Yarışması'nda Ataman Koleji'ni temsil edecek öğrencilerin seçmeleri için, tüm çiftler canla başla çalışmaya başlarlar. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Kardeşlerim 48. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

ATV CANLI YAYIN KARDEŞLERİM 48. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Çocuklar, baygın bir halde hastaneye kaldırılırken, yaşananlara sebep olan Şengül de büyük bir pişmanlık duygusu içindedir. Liselerarası Dans Yarışması'nda Ataman Koleji'ni temsil edecek öğrencilerin seçmeleri için, tüm çiftler canla başla çalışmaya başlarlar.

Nebahat, Akif ile Suzan'ın evliliğine darbe vurmak için kolları sıvarken, Tolga ve Emir'in yaptığı sinsi oyun ise, Oğulcan'ı çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.

KARDEŞLERİM 48. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN KARDEŞLERİM 48. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE