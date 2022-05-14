Annesi, babası ve ağabeyini kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadelede eden üç kardeş Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde meydana gelen olayların anlatıldığı Kardeşlerim dizisi 52.bölümüyle ekrana geliyor. Geminin batmasıyla parasından olan Akif, Suzan'ı ateşe atarak olaydan kurtulurken şirketin borçlarını ödemek için birtakım yollar bulmaya çalışmaktadır. Harika'nın kümeste kalmaya başlaması, Ömer ve Asiye'ye zor anlar yaşatırken Emir ve Tolga ise okulda Eren ailesini zorlamaya devam etmektedir. Merakla beklenen dizinin bölümünü izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Kardeşlerim 52.bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim dizisi son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV KARDEŞLERİM CANLI YAYIN 52.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE | KARDEŞLERİM DİZİSİ SON BÖLÜM İZLE

Kardeşlerim dizisinin 52.bölümünde yaşanacakların kısa özeti şöyledir:

Harika'nın kümeste kalmaya başlaması, Ömer ve Asiye'ye zor anlar yaşatırken, Akif de çaresizce, Suzan'ı cezaevinden nasıl kurtaracağını ve şirketin borçlarını ne şekilde ödeyeceğini düşünmektedir.

Şengül'le araları iyice açılan Orhan ile Gönül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, bir gece vakti kümese gelen beklenmedik ziyaretçi herkesi şaşırtır.

Harika hayatıyla ilgili, Eren kardeşleri de etkileyecek oldukça büyük bir karar alırken, bu hepsi için büyük bir sürpriz olacaktır.

ATV KARDEŞLERİM CANLI YAYIN 52.BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM DİZİSİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI | KARDEŞLERİM DİZİSİ HAKKINDA BİLGİ

Yapım: NGM Media

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Serkan Birinci

Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Melis Minkari (Aybike)