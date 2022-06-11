Annesi, babası ve ağabeyini kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadelede eden üç kardeş Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde meydana gelen olayların anlatıldığı Kardeşlerim dizisi 56.bölümüyle ekrana geliyor. Sezon finalinde birçok şaşırtıcı olayın yaşanacağı diziyi izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Kardeşlerim 56.bölüm (sezon finali) full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV CANLI YAYIN KARDEŞLERİM 56.BÖLÜM (SEZON FİNALİ) FULL, TEK PARÇA İZLE | KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Aybike'nin yaralanması herkesi tedirgin ederken, Şengül'ün de Asiyelere karşı iyice gözü dönmüştür. Orhan ve Gönül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken; Ataman Koleji'ndeki karne heyecanı, ayrılık hüznünü de beraberinde getirir. Akif ve Nebahat cephesinde, her şey beklenenin aksine gelişip ters yüz olurken, Sevgi Teyze'nin son hamlesi, Eren kardeşler için büyük bir şok olur.

ATV CANLI YAYIN KARDEŞLERİM 56.BÖLÜM İZLE

ATV KARDEŞLERİM 56.BÖLÜM (SEZON FİNALİ) FULL, TEK PARÇA İZLE

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

KARDEŞLERİM 55.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in yaptığı hamleyle iyice sinirlenen Şengül, Eren kardeşleri zor durumda bırakmak için farklı yollar izler. Asiye ve Doruk, Ataman Koleji'nde yapılacak olan yıl sonu eğlencesini organize etmek için kolları sıvarken, Aybike'nin Asiyelere olan siniri gün geçtikçe daha da çoğalır. Nebahat ve Ayla, Akif'in kasasında sakladığı evrakları almanın yolunu ararken; okuldaki partide yaşanan kavga, herkesi dehşete düşürür.

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI | KARDEŞLERİM DİZİSİ HAKKINDA BİLGİ

Yapım: NGM Media

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Serkan Birinci

Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Melis Minkari (Aybike)