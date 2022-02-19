Annesini, babasını ve abisini kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan üç kardeş Ömer, Asiye ve Emel ile çevresinde gelişen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi yayınlandığı günlerde izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İkinci sezonuyla ekrana gelen ve reytingleri alt üst eden dizi 40.bölümüyle ekranlara geliyor. Bu kapsamda dizinin 40.bölümünde Akif ve Suzan arasında yaşanan diyalog olayları bambaşka bir noktaya getirmektedir. Akif, Asiye'nin annesinin ölümünden sorumlu olduklarını söylerken gerçeği Asiye öğrenmiştir. Her şeyin seyrini değiştirecek birden fazla olayın yaşandığı diziyi izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Kardeşlerim dizisi 40.bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTube izle haberimizde...

ATV CANLI YAYIN KARDEŞLERİM 40.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV'de ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinin 40.bölümünde yaşanan olayların özeti şöyle:

"Eren kardeşlerin yoksullukla olan mücadelesi, gün geçtikçe daha zor bir hal alır. Bu durumdan en çok Asiye etkilenirken, Ömer de gecesini gündüzüne katarak, evi geçindirmek için çabalar. Şengül cephesinde yaşanan gelişmeler, Akif'in yeni bir karar almasına neden olurken, Ataman Koleji'nde sular durulmaz. Suzan'ı bir kez daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan Akif'in yaptığı hamle ise, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur."

ATV CANLI YAYIN KARDEŞLERİM 40.BÖLÜM İZLE

ATV KARDEŞLERİM 40.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

KARDEŞLERİM DİZİS OYUNCULARI | KARDEŞLERİM DİZİSİ HAKKINDA BİLGİ

Yapım: NGM Media

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Serkan Birinci

Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)