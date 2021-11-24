ATV'de çarşamba günleri izleyici karşısına geçen Kuruluş Osman 72. bölümü merak ediliyor. Osman Bey'in tutsak çocukları kurtarmak için herkesi şaşırtacak hamlesi ne? Heyecan dolu 72. bölümü kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Kuruluş Osman 72. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 72. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Osman Bey ve Alpleri, gizlice girdikleri Bilecik Kalesi'nde ölümcül bir operasyona girişir. Osman Bey'in kaleye sızmasını sağladığı ve Tekfur Rotagus'a ulaşmayı başaran Turgut Bey ise büyük bir tehlikenin pençesindedir.

Papaz Gregor'u kullanarak Söğüt'ü ele geçirmeyi planlayan tekfurlar, Osman Bey'e yeni bir darbe vurmaya hazırlanır. Tekfur Nikola'nın Mari Kosses'le evlenmek istediğini açıklaması ortalığı karıştırır. Osman Bey kaçırılan ve din değiştirmeye zorlanan Türkmen çocukları kurtarabilmek için zekice bir plan yaparak tekfurları savaş meydanında alt etmek ister.

Osman Bey ve alpleri Bilecik Kalesi'nden nasıl çıkacak? Tekfurların Papaz Gregor ile iş birliğinin sonuçları ne olacak? Osman Bey'in tutsak çocukları kurtarmak için herkesi şaşırtacak hamlesi ne? Mari Kosses, Tekfur Nikola'nın kendisi ile evlenmek istemesine nasıl tepki verecek? Kayı Obası'ndaki hainlerin akıbeti ne olacak?

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 72. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KURULUŞ OSMAN 72. BÖLÜM CANLI İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE