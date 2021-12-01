Ekranların ilgiyle izlenen dizilerinden olan Kuruluş Osman yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Tekfurlar Vali Saguros'tan kurtulmak için ne yapacak? Dizinin heyecan dolu 73. bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Kuruluş Osman 73. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 73. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Söğüt saldırısını boşa çıkaran ve Papaz Gregor'un cezasını kesen Osman Bey, tekfurları köşeye sıkıştırmıştır. İznik Valisi Saguros'un Söğüt'e yapacağı ziyaret tekfurlara bekledikleri fırsatı verir.

Osman Bey'in ticaretini bitirmek ve itibarını zedelemek isteyen tekfurlar, hedefine Vali Saguros ve kızını koyar.

İnegöl'ün fethine hazırlanan Osman Bey, şehrin zenginliğinin kaynağı madeni ele geçirerek Tekfur Nikola'yı zayıflatmayı planlar .Ağabeyi Tekfur Kosses tarafından Tekfur Nikola ile evlenmeye zorlanan Mari Kosses ise Turgut Bey'e haber göndererek kendisini kaçırmasını ister!

Madeni alabilmek için Osman Bey nasıl bir yol izleyecektir? Tekfurlar Vali Saguros'tan kurtulmak için ne yapacak? Osman Bey, Vali Saguros'u koruyabilecek mi? Turgut Bey, Mari'nin gönderdiği mesaja nasl yanıt verecek? Osman Bey madeni almak için nasıl bir strateji izleyecek?

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 73. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KURULUŞ OSMAN 73. BÖLÜM CANLI İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE