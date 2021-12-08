CHP'li milletvekili Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş., İBB’den 14 ihale aldıFenerbahçe 107 - 62 Galatasaray basketbol maç sonucuÖzgür Özel'in burnu neden bandajlı? Melih Gökçek ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medyadan atıştıÖzgür Özel'in burnuna ne oldu? | Özgür Özel'in burnunda neden bandaj var?UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı canlı izle | Exxen canlı yayın izle linkiStar TV canlı yayın Annemizi Saklarken 1. bölüm full, tek parça izle | Annemizi Saklarken ilk bölüm canlı izleKanal D canlı yayın Sadakatsiz 42. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm Youtube izleATV canlı yayın Kuruluş Osman 74. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izleSon dakika: 8 Aralık 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve esnafa müjde
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. ATV canlı yayın Kuruluş Osman 74. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle

ATV canlı yayın Kuruluş Osman 74. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle

ATV ekranlarında çarşamba günlerine damga vuran Kuruluş Osman dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Kuruluş Osman 74. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

ATV canlı yayın Kuruluş Osman 74. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle

Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Kuruluş Osman 74. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 74. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç! 'Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. İnegöl'ün madenlerini ele geçiren Osman Bey'e tekfurların kurduğu tuzak sonucunda yaşanan patlama ortalığı karıştırır.

ATV canlı yayın Kuruluş Osman 74. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle

Peşlerindeki askerlerinden daha fazla kaçamayan Turgut Bey ve Mari ise Tekfur Nikola'ya yakalanır.
Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor.

Kayı Obası, Boran'ın esaretiyle yıkılır ve Osman Bey esir alpini kurtarabilmek için İnegöl Kalesi'ni hedef almaya hazırlanırken, bölgeye gelen Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası ziyaretinde "Osman Bey başına buyruk hareket etme devrin bitti" sözleri tekfurlar için yeni bir umut haline gelir!

KURULUŞ OSMAN 74. BÖLÜM CANLI İZLE 

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 74. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

ATV canlı yayın Kuruluş Osman 74. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT