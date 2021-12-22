Osman Bey peşindeki Konur Alp ve adamlarına yakalanmamak için ne yapacak? Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Kuruluş Osman 76. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 76. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Osman Bey ağır yaralı vaziyette olmasına rağmen Vezir Alemşah'ın adamlarından kurtulup bir mağaraya sığınmayı başarır. Osman Bey sığındığı mağarada ölüm kalım savaşı verirken, onun yokluğunda Kayı Obası'nın başsız kalmasını istemeyen Gündüz Bey posta oturur.

Boran Alp de Gündüz Bey'e bağlılığını bildirir. Malhun Hatun, Osman Bey'e yapılan suçlamalarla ilgili Vezir Alemşah'tan hesap sorarken; Bala Hatun da Osman Bey'i bulabilmek için her yolu dener. Tekfur Nikola kendisine yaşattıklarının intikamını almaya ant içtiği Mari'yi yaralarken, Turgut Bey ise Mari'yi kurtarmak için İnegöl Kalesi'ne sızar.

Ağır yaralı haldeki Osman Bey yeniden ayağa kalkabilecek mi? Osman Bey peşindeki Konur Alp ve adamlarına yakalanmamak için ne yapacak? Malhun Hatun ve Bala Hatun, posta oturan Gündüz Bey'e karşı nasıl bir tavır alacak? Nikola'ın yaraladığı Mari kurtulabilecek mi? Turgut Bey, Mari'yi kurtarmak icin neler yapacak?

KURULUŞ OSMAN 76. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 76. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE