ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Geyhatu ve Osman Bey nasıl karşı karşıya gelecek? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan ATV canlı yayın Kuruluş Osman 78. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir...

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 78. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey hiç beklemediği bir tuzağa düşerken, Tekfur Kosses de Tekfur Nikola'nın eline geçer. Osman Bey ve alpleri esir edilip ağır işkenceden geçirilir. Vezir Alemşah, Osman Bey ve alplerinin bir an önce öldürülmesine karar verir!

Vezir Alemşah, bu anı büyük bir gösteriye çevirme derdindedir ve Bilecik Kalesi'nde kurulan darağacında Osman Bey'in boynuna urgan geçirir! Geyhatu ve Moğolların dönüşü dengeleri nasıl değiştirecek? Geyhatu ve Osman Bey nasıl karşı karşıya gelecek?

Geyhatu'nun Altuğ Alp'i infaz etmesine Osman Bey nasıl tepki verecek?Gündüz Bey kardeşinin ölümüne karar veren Vezir Alemşah'tan ne isteyecek? Tekfur Nikola, Kosses'ten nasıl hesap soracak? Malhun Hatun, Bala Hatun ve Kayılar; beylerinin esir düşmesine nasıl tepki verecek?

KURULUŞ OSMAN 78. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 78. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE