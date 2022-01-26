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ATV canlı yayın Kuruluş Osman 79. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 79. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Geyhatu, Osman Bey'i ele geçiriyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Kuruluş Osman 79. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

ATV canlı yayın Kuruluş Osman 79. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle

Bozdağ Film imzalı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı, ekranların en sevilen dizilerinden olan Kuruluş Osman yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Kuruluş Osman 79. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik....

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 79. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Göktuğ'u şehit eden Geyhatu, emrindeki nökerlerle Selçuklu askerlerini alt ederek Osman Bey'i ele geçirir. Osman ve alpleri bu cendereden nasıl çıkacaktır? Tekfur Nikola, Kosses'i Konstantinopolis'e götürüp imparatora teslim etmek isterken, Turgut Bey ve alpleri Nikola'yı engellemek için harekete geçer ancak Turgut Bey, Nikola tarafından yakalanır.

ATV canlı yayın Kuruluş Osman 79. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle

Osman Bey'in yokluğunda posta oturan Gündüz Bey ise Kayı Obası'nda beylik toyu kurmaya hazırlanmaktadır. Gündüz Bey, hatunları obadan sürgün etmeye karar verince; Bala Hatun, Malhun Hatun ve Selcan Ana, Osman Bey'in emanetini korumak için and içer. Obadan ayrılan hatunların uğradığı saldırıda Selcan Ana yaralanır.

KURULUŞ OSMAN 79. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 79. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

ATV canlı yayın Kuruluş Osman 79. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izleATV canlı yayın Kuruluş Osman 79. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle

Bölge Gündem Editör Ekibi
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