Bozdağ Film imzalı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman dizisinin 84. bölümünde Vezir Alemşah kayı obasını basıp hatunları tutukluyor! Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Kuruluş Osman 84. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 84. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUB

Osman Bey Geyhatu'yu gafil avlamışken birden karşısında Vezir Alemşah'ı bulur. Büyük bir cenderenin içindedirler. Osman Bey Geyhatu'yu yakalamak için cendereden sıyrılır. Geyhatu'nun izini sürmeye başlar. Fakat geride kalan alplar yaralı halde Vezir Alemşah'a esir düşerler? Alplar'ın akıbeti ne olacaktır?

Bala Hatun'un doğum sancıları başlamıştır. Kayı Obasında Bala'nın doğum telaşı varken Vezir Alemşah obaya yıldırım gibi düşer. Vezir Alemşah Osman'a olan hıncını hatunlarından çıkarmaya kararlıdır. Hatunları yargılayacaktır. Onları tutuklatıp Söğüt'e doğru yola çıkar. Bala'nın sancıları dinmemektedir. Hatunlar düştükleri zor durumdan nasıl kurtulacaktır?

Geyhatu ağır yarasına rağmen ustaca saklanmayı başarır. Fakat Osman'ın daima bir planı vardır. Osman Bey Geyhatu'yu nasıl yakalayacaktır? Bir yandan Geyhatu'ya hesap sormak için uğraş veren Osman Bey Bala Hatun'un haberini alır. Osman Bey Bala Hatun'u görebilecek midir?

KURULUŞ OSMAN 84. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 84. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE