“İçte düşmanlarımız oldu! Onların boyunlarını vurduk! Ama bu karanlık içine saklanan bir şeytan!” ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler, haberimizde verdiğimiz ATV canlı yayın Kuruluş Osman 87. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 87. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Usta ise Osman'a karşı İbrahim Fakih rolünü layıkıyla oynamaya devam eder. Nikola, Cornelia ve Barkın'la büyük bir şeytan üçgeni oluşturan Usta'nın ölüm defterindeki isim artık Oğuz'un Işığı Şeyh Edebalı'dır. Osman Bey bunca olanın karşısında bir de Cornelia'nın kumpasıyla Mari'yi öldürmekten suçlanan Gündüz Bey'in masumiyeti ispat etmek zorundadır. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un akıbetleri ne olacaktır? Mari'nin ölümünden Gündüz Bey'i suçlayan Turgut Bey ve Kosses Osman Bey'in yanında durmaya devam edecekler midir?

Osman Bey her şeye rağmen fetih planlarını sürdürmeye devam eder. İnegöl'e açılacak olan kapı İnhisar'dır. Osman Bey İnhisarı fethetmek için çalışmalarını sürdürür. Osman Bey, İnhisar'ı alıp İnegöl'ün fethinin önünü açacak mıdır? Karanlığın içindeki şeytanı bulmak Osman için elzem olandır. Osman gizli düşmanını bulup fetih düşünü gerçekleştirebilecek midir?

KURULUŞ OSMAN 87. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 87. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE