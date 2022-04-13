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ATV canlı yayın Kuruluş Osman 90. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Yıl 1299 olmuştur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Bitinya'da kurulan yeni oyunlar Osman Bey'i nasıl bir yola sokacaktır? ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ı kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Kuruluş Osman 90. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik....

ATV canlı yayın Kuruluş Osman 90. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

ATV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman'ın bu bölümünde Aradan geçen uzun zaman içerisinde Osman Bey'le dostluğunu pekiştirmiş olan Barkın'ın uyuttuğu düşmanlık Usta Arius'tan gelecek bir haberle uyanacaktır. Usta'nın yeni şeytani planı ne olacaktır? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz ATV canlı yayın Kuruluş Osman 90. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

ATV canlı yayın Kuruluş Osman 90. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 90. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

"Mazlumların tek bir ahı kalmayana dek, zalimlerin ensesinde soluyacağız! Ne seferimiz bitecek! Ne cengimiz bitecek!"
Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaeddin'le Bitinya'da yeni dönem

Yıl 1299 olmuştur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Bitinya'da kurulan yeni oyunlar Osman Bey'i nasıl bir yola sokacaktır? Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus, Bitinya'daki dengeleri değiştirmeye kararlıyken Osman Bey ise gözünü yıllar yılı fethi için uğraştığı İnegöl'e dikmiştir. Osman Bey'in bu uğurda ilk adımı ne olacaktır?

Osman Bey'in yeni düşmanları Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus

ATV canlı yayın Kuruluş Osman 90. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Osman Bey'i büyük bir tehlike olarak gören Yarhisar Tekfuru Basileus ve Bilecik Tekfuru Justinyanus akraba olacaktır. Justinyanus, Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenecektir. Holofira'nın bu durumla baş etmek için bulduğu çare Kayı Obasını nasıl bir yola sürükleyecektir. Yıllardır aralarındaki savaşı mecburen bitirmiş olan Osman Bey ve İnegöl Tekfuru Nikola için barışı bitirecek ilk hamle kimden gelecektir?

Devlet olma vakti

Aradan geçen uzun zaman içerisinde Osman Bey'le dostluğunu pekiştirmiş olan Barkın'ın uyuttuğu düşmanlık Usta Arius'tan gelecek bir haberle uyanacaktır. Usta'nın yeni şeytani planı ne olacaktır? Osman Bey yıllar içinde büyümüş, devlet olma yolunda büyük adımlar atmıştır; fakat düşmanları da aynı ölçüde büyümüştür. Osman Bey'in düşmanlarına kurduğu tuzak ona İnegöl'ün kapılarını açabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN 90. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 90. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV canlı yayın Kuruluş Osman 90. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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