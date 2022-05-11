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ATV canlı yayın Kuruluş Osman 93. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Holofira'yı kaçıracaklardır. Holofira'nın hangi hamlesi onu bu durumdan kurtaracaktır? Kuruluş Osman'ın yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Kuruluş Osman 93. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

ATV canlı yayın Kuruluş Osman 93. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Kuruluş Osman yeni bölümüyle 11 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin bu bölümünde Malhun ve Bala Hatun, Orhan'ı ve Holofira'yı kurtarabilecekler midir? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Kuruluş Osman 93. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 93. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Osman Bey, Kayılar ve himayesi altındaki diğer Türk Boylarıyla İnegöl'ü kuşattığı sırada obadakiler ise Holofira'yı teyzesine uğurlamaktadır fakat Holofira'yı götürecek olan Usta Arius'un askerleridir. Holofira'yı kaçıracaklardır. Holofira'nın hangi hamlesi onu bu durumdan kurtaracaktır? Holofira'nın hamlesi Orhan'ı da büyük bir tehlikeye sürükleyecektir. Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan'ı ve Holofira'yı kurtarabilecekler midir?

ATV canlı yayın Kuruluş Osman 93. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye başlamıştır fakat asla yılmaya niyeti yoktur. Son hamle olarak Osman Bey'in ordugahını dağıtıp, elinde savaşacağı hiçbir sey bırakmamayı planlar. Romanos'un askerlerini çoktan Osman Bey'in ordugahının çevresinde konuşlandırmıştır.

ATV canlı yayın Kuruluş Osman 93. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Osman Bey'in, İnegöl'e sızdırdığı yeğeni Aktemur bu bilgiyi Osman Bey'e ulaştırmak ister. Aktemur başarılı olabilecek midir? Yoksa ele geçip Nikola ve Romanos'un acımasızlığına mahkum mu olacaktır? Osman Bey, bütün engellere, Nikola ve Ramanos'un direnmelerine rağmen İnegöl surlarını aşabilecek midir? İnegöl'ü fethedip surlarından Kayı'nın sancağını dalgalandırabilecek midir?

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ATV canlı yayın Kuruluş Osman 93. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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