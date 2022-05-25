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ATV canlı yayın Kuruluş Osman 95. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Sevilen dizi Kuruluş Osman yeni bölümüyle 25 Mayıs Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz ATV canlı yayın Kuruluş Osman 95. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

ATV canlı yayın Kuruluş Osman 95. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Osman Bey artık Bitinya'da hakim güçtür. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Kuruluş Osman 95. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 95. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

İnegöl'ün fethi Anadolu ve Kostantiniyye'de büyük ses getirmiştir. Osman Bey artık Bitinya'da iyice hakim güç olmuştur. Şimdi sırada Bursa vardır. Osman Bey, Bursa'ya giden yolu açmak için nasıl bir yol izleyecektir?

Osman Bey'e karşı Yeni Şer cephesi

Osman Bey, topraklarını genişlettikçe düşmanlar da artmıştır. İnegöl'ün fethiyle iyice tedirgin olan Kostantiniyye kendi varlığını artık tehlikede görmektedir. Osman Bey'e karşı güçlü bir ordu kurmaya hazırlanan Bizans İmparatoru bir yandan da Osman Bey'e karşı yeni bir şer ittifakı kurmaya başlamıştır. Bu ittifakın en büyük parçası Moğol Komutanı Cebe olacaktır.

Cebe, Osman Bey'e karşı olan şer ittifakını güçlendirecek bir müttefik olarak uç bölgesine gelmiştir. Moğol komutanı Cebe, Osman Bey'e nasıl bir oyun kurma hazırlığındadır.

ATV canlı yayın Kuruluş Osman 95. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Barkın'ın yeni hamlesi

Üstat Arius'un öğrencisi olan Barkın'ın, İnegöl'ün fethiyle Osman Bey'e olan düşmanlığı yeni bir boyut kazanacaktır. Sinsice büyüyen bu düşmanlıkta Barkın'ın yeni hamlesi ne olacaktır? Osman Bey'in, İnegöl'ün fethini sindiremeyen düşmanları İnegöl ahalisinin huzurunu kaçırmak için hamleler yapmaktadır. Osman Bey bu hamleleri nasıl bertaraf edecektir?

Çobanoğlu Ali Bey Kayı obasına geliyor

Osman Bey'in fütühat haberini alan Çobanoğlu beyi Ali Bey, oğlu Mustafa ve Atabey Ahmet'le beraber Osman'ın fethini kutlamak ve yanında olduklarını göstermek için Kayı Obasına gelmektedirler. Osman Bey'le, Ali Bey'in arasını açmak isteyen Barkın, Romanos ve Cebe nasıl bir oyun içinde olacaktır. Osman Bey, kendisine karşı kurulan ittifaka karşı nasıl bir önlem alacaktır?

ATV canlı yayın Kuruluş Osman 95. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Bala Hatun'un hastalığı

İnegöl'ün fethine bacıyanları talimle hazırlayan Bala Hatun, yorgun düşmüştür. Kayı Obasına dönen Osman Bey, oğlu Alâeddin'den Bala Hatun'un otağda olduğu ve pek iyi görünmediği haberini almıştır. Bala Hatun hasta mıdır? Yoksa bu hastalık büyük bir müjdenin işareti midir?

KURULUŞ OSMAN 95. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 95. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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ATV canlı yayın Kuruluş Osman 95. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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