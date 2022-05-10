ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 10 Mayıs 2022 Salı ekranlara geldi. Programı izlemek isteyenler için ATV Canlı yayın Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 10 Mayıs 2022 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 10 MAYIS 2022 SALI | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE ATV ekranlarında 10 Mayıs 2022 Salı gününde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar şöyle: "Kızlarını arayan ailenin reisi de kayboldu. Saffet Yılmaz ve babası ile ilgili sıcak gelişme... Sokak sokak bir iz arandı ve baba kız Müge Anlı'da bulundu. 3 çocuk annesi Saffet Yılmaz bulundu. Tüm aile bireyleri Müge Anlı'da kavuştu... Amasyalı çiftçiyi ölüme götüren olaylar zinciri! Muhammet Burhan'ı kim, neden öldürdü? Komşusu Deniz cinayet anında neredeydi? İddiaların odağındaki komşu çift ile yüzleşiyor..." ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 10 Mayıs 2022 Pazartesi MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE