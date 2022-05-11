ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 11 Mayıs 2022 Çarşamba ekranlara geldi. Programı izlemek isteyenler için ATV Canlı yayın Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 11 Mayıs 2022 Çarşamba | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE ATV ekranlarında 11 Mayıs 2022 Çarşsmba gününde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar şöyle: "Pınar Halıcı'nın aile hasreti. Annesinin öldüğünü canlı yayında öğrenmişti, fotoğrafını ilk kez gördü. Pınar hiç görmediği anneannesine ve teyzesine canlı yayında kavuştu... Uğur Kahraman'ın kaybında sıcak gelişme... Kayınpederi ve kayınvalide gözaltına alındı. Eski kayınpederinin evinin bahçesinde kazı yapıldı... 2 Mayıs Pazartesi günü Dudullu'dan kaybolan 14 yaşındaki Uğur Çakmak nerede? Muhammet Burhan'ın katili kim? Aylarca tutuklu kalan komşuları canlı yayında..." ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 11 Mayıs 2022 Çarşamba MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE