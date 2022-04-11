ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 11 Nisan 2022 Pazartesi ekranlara geldi. Programı izlemek isteyenler için ATV Canlı yayın Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 11 Nisan 2022 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 11 NİSAN 2022 PAZARTESİ | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarında 11 Nisan 2022 Pazartesi gününde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar şöyle:

"''Evli ve 3 çocuk babası komşusu tarafından kaçırıldı'' 20 yaşındaki Sibel günler sonra tekrar ailesinin yanında... Sibel'i kaçırdığı iddia edilen komşusu canlı yayında... Evli ve üç çocuk babası komşu, genç kızın ailesiyle yüzleşiyor... Ailesi, Sibel'i eve dönmesi için ikna edebilecek mi? Kayıp Mehmet Aydın'ın arkadaşı Yusuf Kipritci konuştu."

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 18 Mart 2022 Cuma

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE