ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 14 Mart 2022 Pazartesi günü ekranlara geldi. Programı izlemek isteyenler için ATV Canlı yayın Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 14 Mart 2022 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 14 MART 2022 PAZARTESİ | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarında 14 Mart 2022 Pazartesi gününde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar şöyle:

"71 yaşındaki Dursun Zehir'den 5 aydır haber yok. Yakınlarının hayatı 5 aydır zehir oldu. Kaybolduğu günden beri maaşına dokunmadı, kızı ve damadı hayatından endişe ediyor... Tarladaki çayı neden toplattırmadı? Kavgalı olduğu kişinin eşi konuştu. Fatma, kayınvalidesini darbetti mi? 25 senedir aynı binada oturduğu eltisi ile yüzleşiyor... Mehmet Esen'e pahalıya mal olan yuva kurma hayali... 23 yıllık aşkı neden 16 günde evden kaçtı?"

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 14 MART 2022 PAZARTESİ

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE