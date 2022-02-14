ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 14 Şubat 2022 Pazartesi günü ekranlara geliyor. Programı canlı olarak izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 14 Şubat 2022 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarında 14 Şubat 2022 Pazartesi gününde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bir önceki bölümünde şunlar yaşandı:

"24 yaşındaki Sevil Kutlu'ya ne oldu? Kayıp kızın çalıştığı yerin işletmecisi konuştu. Nurten Sarıpınar, 2 sene önce yanlarına geldiğinden, gidecek yeri olmadığı için salonda kaldığından bahsetti. Afyonkarahisar'dan nereye gitti? Sevil Kutlu'nun eski eşi canlı yayında... Eski eş, yurt dışı ile ilgili hiçbir şey söylemediğini, bu iddiayı annesinden duyduğunu söyledi. Sevil'in son görüştüğü arkadaşı canlı yayında... En son Afyonkarahisar'da mı görüştüler? Müzeyyen Yöndem'in eltisi Asime Yöndem konuştu. Müzeyyen Yöndem ile Vefa Yöndem'i 13 yıldır gören olmadı. Anne-oğul nerede? Gizli tanıktan çarpıcı iddialar... Medeni'yi Müzeyyen ve Gülçeren ile tanıştırdı mı?"

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI İZLE 14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ

ATV MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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