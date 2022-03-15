ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 15 Mart 2022 Salı günü ekranlara geldi. Programı izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 15 Mart 2022 Salı | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 15 MART 2022 SALI | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarında 15 Mart 2022 Salı gününde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar şöyle:

"71 yaşındaki Dursun Zehir'den 5 aydır haber yok. Çarşıya gitmek için evden çıktı bir daha haber alınamadı. En son sahil yoluna doğru yürüdü... Kaybolmadan önce evde ne yaşandı? Fatma Bekar gelini ile yaşadığı kavga anını anlattı. ''Hem beni hem kızını ölüm ile tehdit etti'' dedi. Kayıp Dursun Zehir'in torunu konuştu. ''Kayalıkların içine düştüğünü düşündüm'' Dedesinin kaybolduğunu nasıl öğrendi? Yakınları neden torunundan şüpheleniyor? Torununun şüphe çeken hareketleri..."

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 15 MART 2022 SALI

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE